Samanyolu Haber /Dünya / Çin' 'Uygur' yaptırı ABD kongresinde onaylandı /17 Aralık 2021 00:32

Çin' 'Uygur' yaptırı ABD kongresinde onaylandı

ABD'de Çin'in Şincan bölgesinde imal edilen ürünlerin ithalatını yasaklayan tasarı kabul edildi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından da imzalandı.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Kongre, Çin’in Şincan bölgesinde imal edilen ürünlerin ABD’ye ithal edilmesini yasaklayan tasarıyı kabul etti. Salı günü Temsilciler Meclisi’nde onaylanan tasarı bugün Senato’da da kabul edilmesinin ardından Başkan Joe Biden’ın imzasına sunuldu.

Başkan Joe Biden’ın da tasarıyı imzalamasıyla birlikte, Amerika’nın, Çin yönetiminin Şincan’daki Müslüman Uygur azınlığa uyguladığı baskıcı politikalara karşı tepki olarak attığı adımlara bir yenisi eklenmiş olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetim, küresel üretim zincirinin zorla işçi çalıştırma durumundan arındırılması amacıyla bu yasanın uygulanması için Kongre’yle yakın işbirliğinde olacak. Öte yandan yarı iletkenler ve temiz enerji dahil ülke içi ve üçüncü taraf temel tedarik zincirleri için de çalışılacak” ifadelerini kullanmıştı.
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