Samanyolu Haber /Gündem / ABD'yi kızdıracak anlaşma: Çin ve AB liderlerinden yatırım anlaşmasına onay /30 Aralık 2020 17:54

ABD'yi kızdıracak anlaşma: Çin ve AB liderlerinden yatırım anlaşmasına onay

ABD'nin Çin'e karşı ticaret savaşına giriştiği dönemde Avrupa Birliği ile Çin arasında yatırım anlaşması yapılıyor. Bugün çevrimiçi olarak bir araya gelen liderler prensipte anlaşmaya vardı. ABD'nin tepkisi merak ediliyor.

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Avrupa Birliği ile Çin arasında yatırım anlaşması konusunda prensipte el sıkıştı. Bugün çevrimiçi olarak bir araya gelen AB ve Çin liderleri anlaşmaya onay verirken, anlaşmanın son halini almasının birkaç ayı bulabileceği ve sonrasında Avrupa Parlamentosu’nda oylanacağı belirtildi.

Bloomberg'ün AB yetkililerine dayandırdığı habere göre, 2013'ten bu yana müzakereleri süren anlaşmanın yürürlüğe girmesi 2022'nin ilk yarısında olabilir.

ABD TEPKİ GÖSTEREBİLİR

Anlaşma, Donald Trump liderliğinde ABD'nin Çin'e karşı ekonomik savaş başlattığı bir dönemde ABD'nin müttefiki olan AB'den siyasi onay almış oldu. Joe Biden yönetiminin anlaşmaya ne tepki vereceği de merak ediliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugü Twitter'dan paylaştığı mesajda “Bugün AB ve Çin, bir yatırım anlaşması konusundaki müzakerelerde prensip anlaşmasına vardı” dedi.


KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK

Anlaşma kapsamında Çin iç pazarını AB'den yatırımcılara daha fazla açacak. Çin de AB'de yaptığı ve son yıllarda yavaşlama kaydeden yatırımları üzerindeki sınırlama riskini azaltacak.

Yatırım anlaşmasının ardından Çin'in istediği serbest ticaret anlaşması da gündeme gelebilir. Serbest ticaret anlaşması isteyen Çin'e AB'den “önce yatırım anlaşması” yanıtı geliyordu.

Çin, AB'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda. İlk sırada ABD bulunuyor. Çin’in AB’deki doğrudan yatırımları ise 100 milyar dolara yaklaşmış durumda.
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