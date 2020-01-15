Samanyolu Haber /Dünya / Çin ve ABD bu konuda anlaşmaya vardı /15 Ocak 2020 22:56

Çin ve ABD bu konuda anlaşmaya vardı

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden müzakereler sonrasında birinci faz ticaret anlaşması imzalandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump imza öncesi yaptığı açıklamada, "Birinci faz anlaşma, Çin ile adil ticarette önemli bir adım. Ancak vergileri ikinci faz anlaşma imzalanırsa kaldırırım" dedi.

Trump daha önce Çin’in daha düşük tarifeler karşılığında ABD’den tarım ürünleri alımını artıcağı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak’ta imzalayacağını, anlaşmanın imzalanması sonrasında müzakerelerin ikinci aşamasına geçmek için Pekin'e gideceğini söylemişti.

Ticaret anlaşması
13 Aralık'ta açıklanan birinci aşama ticaret anlaşmasına göre Trump Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yeni tarife planlarını askıya almayı kabul etmiş, bazı mevcut gümrük vergilerini düşürmüş, Pekin ise ABD'den tarım ürünü ithalatını artırmayı kabul etmişti.
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