Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin ve ABD'den gelen mesajlar Bitcoin'i vurdu /29 Eylül 2021 22:01

Çin ve ABD'den gelen mesajlar Bitcoin'i vurdu

Geçtiğimiz dönerler yükselişe geçerek dikkat çeken Bitcoin fiyatı, Çin ve ABD cephesinden gelen açıklamalar sonrasında düşüşe geçti.

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T24'te yer alan habere göre Çin’in kripto para madenciliğinden sonra alım satım ve aracılığına da yasak getirmesi, Bitcoin’in Eylül ayını yüzde 10 kayıpla kapatmasına neden olmak üzere.

Bitcoin çarşamba günü bir miktar yükselerek 42 bin dolar seviyesine çıksa da Eylül, Mayıs ayından bu yana en çok değer kaybına uğradığı ay oldu.

Bitcoin’deki kayıplarda Amerika’nın sermaye piyasaları denetim kurulu SEC’in Başkanı Gary Gensler’in kripto paraların düzenlenmesi yönünde yaptığı çağrılar ve stable coinler’i poker fişlerine benzetmesi de etkili oldu.
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