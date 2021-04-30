ABD-Alman ortaklığı, Çin ve Rus aşılarından sonra...

Türkiye, Çin merkezli SinoVac’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısına verdiği acil kullanım onayından sonra Rusya’nın Sputnik V aşısının acil kullanımına da onay verdi.





Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.





Yakında kullanıma girecek





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yakın zamanda uygulanması planlanan Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ”Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.”





Ocak ayında Çin aşısına acil onay verilmişti





Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ocak ayında da Çin aşısına acil kullanım onayı vermişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, “Halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden KOVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan “Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon” isimli aşı halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir” denilmişti. Aşının etkinlik oranının düşük olması tartışma oluşturmuştu.





Sırada İran aşısı mı var?





İran geçen koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Coviran Bereket’in seri üretimine başlandığı açıkladı. Tahran’da bir otelde düzenlenen programda, Faz-3 çalışmalarına devam edilen Coviran Bereket, gönüllüler üzerinde uygulandı. İran kısa sürede 30 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyor. Türkiye’nin Çin ve Rusya’nın ardından İran’dan da aşı alıp almayacağı merak konusu oldu.