Samanyolu Haber /Gündem / Çin, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını reddetti /16 Nisan 2020 14:06

Çin, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını reddetti

Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, koronavirüsün 'Çin'de laboratuvarda üretildiğine' yönelik iddiaları reddetti ve "Çin, diğer ülkelere yardım ve desteklerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında koronavirüs salgınının kaynağı konusunda devam eden tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zhao, virüsün Çin'de laboratuvarda üretildiği iddialarını reddederek "Virüsün laburatuvarda üretildiğine ilişkin bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, söz konusu iddiaların 'bilimsel bir zemine sahip olmadığını' söyledi ve "Bunun bilimsel bir sorun olduğuna ve bilim insanları ile tıp uzmanlarının profesyonel değerlendirmelerine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" dedi.

Zhao, Çin'in diğer ülkelere yardım yapmaya devam edeceğini söyledi ve "Uluslararası toplum bu savaşı ancak mantıklı tepkiyle kazanabilir" ifadelerini kullandı.
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