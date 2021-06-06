'Çin, Wuhan’daki çalışanlarının tıbbi kayıtlarını paylaşmalı'

Bir buçuk yıl önce, dünya yeni corona virüsünü henüz duymamışken, Wuhan laboratuvarında görevli üç personel hastaneye yatırılmıştı. Hastalanan araştırmacılar, pandemiden önce corona virüsünün incelendiği üst düzey bir biyogüvenlik laboratuvarı olan Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) için çalışıyorlardı. The Wall Street Journal’ın haberinde açıklanan bir ABD istihbarat raporu, personelin semptomlarının hem COVID-19 hem de yaygın mevsimsel hastalıklarla uyumlu olduğunu ortaya çıkardı.







Dünya Sağlık Örgütü müfettişlerinin hazırladıkları raporlarda, çalışanların hastalık sebebinin corona virüs olmadığı sonucuna varılsa da Fauci, tam ve ayrıntılı kayıtlara ihtiyaç olduğunu söyledi.





BİLGİYE ERİŞEBİLMELİYİZ





Fauci, Cuma günü Financial Times’a verdiği demeçte, “2019’da hastalandığı bildirilen üç kişinin tıbbi kayıtlarını görmek istiyorum. Gerçekten hastalandılar mı ve eğer öyleyse, neyle hastalandılar? Bilgiye erişime ihtiyacımız var” dedi.





DSÖ soruşturmasından elde edilen rapor, WIV personelinden toplanan tüm kan örneklerinin corona virüs antikorları için negatif çıktığını gösterdi. Laboratuvarın çalışanları arasında Aralık 2019’dan önce herhangi bir COVID-19 uyumlu solunum yolu hastalığı bildirilmediği de açıklamaya eklendi. Önde gelen WIV virologu Shi Zhengli ayrıca hiçbir personelinin laboratuvarda çalışırken herhangi bir corona virüsü ile enfekte olmadığını söyledi.