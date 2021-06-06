Samanyolu Haber /Dünya / 'Çin, Wuhan’daki çalışanlarının tıbbi kayıtlarını paylaşmalı' /06 Haziran 2021 16:30

'Çin, Wuhan’daki çalışanlarının tıbbi kayıtlarını paylaşmalı'

Pandeminin temeli araştırılırken Çin'in tüm bilgilere erişime izin vermemesi eleştirilere neden oluyor. Son olarak bir uyarı da Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) direktörü Dr. Anthony Fauci'den geldi. Fauci, Çin'in 2019 sonbaharında hastalanan Wuhan laboratuvar personelinin tıbbi kayıtlarını paylaşması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Bir buçuk yıl önce, dünya yeni corona virüsünü henüz duymamışken, Wuhan laboratuvarında görevli üç personel hastaneye yatırılmıştı. Hastalanan araştırmacılar, pandemiden önce corona virüsünün incelendiği üst düzey bir biyogüvenlik laboratuvarı olan Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) için çalışıyorlardı. The Wall Street Journal’ın haberinde açıklanan bir ABD istihbarat raporu, personelin semptomlarının hem COVID-19 hem de yaygın mevsimsel hastalıklarla uyumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü müfettişlerinin hazırladıkları raporlarda, çalışanların hastalık sebebinin corona virüs olmadığı sonucuna varılsa da Fauci, tam ve ayrıntılı kayıtlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

BİLGİYE ERİŞEBİLMELİYİZ

Fauci, Cuma günü Financial Times’a verdiği demeçte, “2019’da hastalandığı bildirilen üç kişinin tıbbi kayıtlarını görmek istiyorum. Gerçekten hastalandılar mı ve eğer öyleyse, neyle hastalandılar? Bilgiye erişime ihtiyacımız var” dedi.

DSÖ soruşturmasından elde edilen rapor, WIV personelinden toplanan tüm kan örneklerinin corona virüs antikorları için negatif çıktığını gösterdi. Laboratuvarın çalışanları arasında Aralık 2019’dan önce herhangi bir COVID-19 uyumlu solunum yolu hastalığı bildirilmediği de açıklamaya eklendi. Önde gelen WIV virologu Shi Zhengli ayrıca hiçbir personelinin laboratuvarda çalışırken herhangi bir corona virüsü ile enfekte olmadığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Çin, Wuhan’daki çalışanlarının tıbbi kayıtlarını... Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:23:29