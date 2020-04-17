Samanyolu Haber /Gündem / Çin Wuhan'da karantina kalkmamış /17 Nisan 2020 11:11

Çin Wuhan'da karantina kalkmamış

Korona virüsün çıktığı yer olan Wuhan şehrinde söylenildiğini aksine karantina devam ediyor

SHABER3.COM

Çin'de hükümet yetkilileri korona virüsün çıktığı yer olan Wuhan şehrinin de içinde bulunduğu  Hubei eyaletinin koronavirüsten temizlediğini söylese de uzmanlar bunun doğru olmadığı görüşünde . Törenlerle kaldırılan karantinanın da tam olarak kaldırılmadığı gelen haberler arasında  


Epoch Times haberine göre Çin'nin Wuhan şehrinde medyaya yansıtıldığı bir hayatın normale döndüğü yok. Hükümet Wuhan sokaklarında yine karantina uyguluyor ve sadece iş için sokağa çıkışlara izin veriyor 

Gazete haberine göre şehir sakinleri, Nazi Almanya'sının Gestapo'suna benzeyen acımasız bir polis gücüyle kontrol altında tutuluyor . 

Çin Komünist Partis resmi olarak Wuhan şehrine turistlerin alınmasına müsade etmiyor. Ayrııca şehride yaşayan bir çok yabancı çalışanlar özellikle Ruslar da memleketlerine gönderilmişti . 
Ülke genelinde bir çok şehride de Afrika topluluklarına karşı  ciddi ırk ayrımcılığı vakaları yaşanmıştı 

Gazetenin bir başka iddiası da koronavirüs ile mücadele için başka şehirden getirilen Çinli işçilerin ortada bırakıldığı... 
Salgın ile mücadele için büyük reklamı yapılan sahra hastanelerini kısa sürede yapan işçiler ilk başta kahram gibi davranıldığu daha sonra da mahkumlar gibi karantinaya alındığı iddia ediliyor  

ÇKP dünyaya salgının kontrol altına alındığı ve yeni vakaların yurt dışı kaynaklı olduğu mesajı veriken başta inşaat işçileri olmak üzere binlerce kişi karantinada tutuluyor  

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