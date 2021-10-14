Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin yasakladı, Bitcoin madenciliği ABD’ye kaydı /14 Ekim 2021 21:17

Çin yasakladı, Bitcoin madenciliği ABD’ye kaydı

Çin'in kripto madenciliğine yönelik yasaklamaların ardından ABD, dünyanın en çok Bitcoin madenciliği yapan ülkesi haline geldi.İngiltere merkezli Cambridge Alternatif Finans Merkezi adlı kuruluş tarafından dün yayımlanan verilere göre, ABD’nin bitcoin madenciliğindeki payı Çin’deki yasakların ardından yükseldi. Son gelişmelere paralel olarak ABD, dünyada en çok Bitcoin üreten ülke oldu.

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Çinli düzenleyiciler geçtiğimiz aylarda kripto paralara yönelik madencilik faaliyetlerini yasakladı. Bu yasağın ardından bitcoin madenciliği yapan kuruluşlar soluğu deniz aşırı ülkelerde aldı.

Veriler, Çin’in Bitcoin üretiminde veri olarak alınan “hash oranı” payının Mayıs ayındaki yüzde 44’ten Temmuz ayına kadar sıfıra düştüğünü gösterdi.

Son verilere göre, ağustos sonu itibarıyla küresel hash oranının yaklaşık yüzde 35,4’ünü oluşturan ABD, madencilikteki en büyük paya sahip oldu. ABD’yi Kazakistan ve Rusya izliyor.

NE OLMUŞTU?

Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, mayıs ayında finansal riskleri savuşturmak için Bitcoin madenciliği ve ticaret faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Son olarak geçtiğimiz ay yeni yasaklar açıklayan Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasak olduğunu ve ülke dışından sunulan hizmetlerin de üzerine gidileceğini duyurdu.

Çin’in yasakları üzerinde Bitcoin gerilemiş ancak sonraki günlerde kayıpları geri almıştı.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NEDİR?

Bitcoin ve diğer kripto para madencileri, güçlü bilgisayarlar ve özel tasarımlar eşliğinde, manuel olarak hesaplanamayacak kadar komplike yapıda matematiksel problemler çözerler. Bu çözümler gerçekleştiğinde de yeni bir Bitcoin üretmiş olurlar ve işlem bilgilerini doğrulayarak ağın güvenliği sağlarlar. ‘Hash oranı’ ise tüm bu işlemlerin toplam hızının ve gücünün rakamsal değerine verilen isim

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