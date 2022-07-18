Çin yeniden kapanmaya mı gidiyor? Avrupa'yı bekleyen tehlike!

Çin hükümeti 'Sıfır Covid' politikası nedeniyle aralarında Şangay'ın da bulunduğu birçok büyükşehirde Covid-19 vakalarının artmasıyla tetikte bekliyor. Yeniden toplu test ve milyonlarca kişiyi etkileyen tecrit uygulamaları halkta tepkilere yol açtı.





VAKA SAYISI ARTIYOR

Reuters'in resmi verilere dayandırarak yaptığı hesaplamalara göre Çin geçen hafta günlük ortalama 390 vaka bildirirken önceki hafta günlük vaka sayısı ortalama 340 civarında seyretmişti.





Bu rakamlar Japonya ve Yeni Zelanda gibi diğer Asya ülkelerinde yeniden tespit edilen vakalara kıyasla düşük kalsa da Çin, 'Sıfır Covid' politikası kapsamında herhangi yeni salgını tespit edildiği gibi kontrol altına alıyor ve bu uygulamayı yakından takip etmeyen yetkilileri cezalandırıyor.





Ticari merkez Şangay geçen bahardaki iki aylık tecrit uygulamasının etkilerinden yeni sıyrılırken hâlâ günlük birkaç yeni vaka bildiriliyor. Geçen hafta toplu test uygulamalarını artıran Şangay yönetimi bu hafta da 16 bölgede ve küçük yerleşim alanlarında toplu test uygulayacağını bildirdi. Pazartesi duyurulan resmi verilere göre Şangay'da bildirilen bir düzineden fazla yeni vakaların tümü karantina bölgelerinde tespit edildi.





TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN KRİTİK

Geçtiğimiz aylarda Şangay'daki kapanma birçok Avrupa ülkesinin hammadde tedarikinde sorun yaşamasına neden olmuştu. Vakaların artması ile birlikte bölgede yaşanacak olan kapanmalar başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke için kritik önem taşıyor.