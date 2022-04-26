Samanyolu Haber /Gündem / Çin yönetiminin kararı altın fiyatlarına yansıdı /26 Nisan 2022 19:44

Çin yönetiminin kararı altın fiyatlarına yansıdı

Son günlerde Türkiye'de de düşüş trendinde olan altın fiyatlarının, Çin yönetimi tarafından alınan karar tekrar yükselişe geçtiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Altın, Fed'in sıkılaşma politikasında agresifleşeceği beklentisiyle baskı altında kalmayı sürdürürken Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla rahatlayarak yeniden 1.900 dolar seviyesinin üzerini gördü.

Altın, Çin Merkez Bankası’nın ekonomiyi destekleyeceği taahhüdünün ardından değer kazandı. Paladyum da Pazartesi günü yüzde 10’luk düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Spot altın, Çin Merkez Bankası’nın pandemi nedeniyle zarar gören endüstriler ve küçük işletmeler başta olmak üzere reel ekonomiyi destekleyeceğini açıklamasının ardından 1.900 doların üzerini gördü.
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