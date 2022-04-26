Çin yönetiminin kararı altın fiyatlarına yansıdı

Altın, Fed'in sıkılaşma politikasında agresifleşeceği beklentisiyle baskı altında kalmayı sürdürürken Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla rahatlayarak yeniden 1.900 dolar seviyesinin üzerini gördü.Altın, Çin Merkez Bankası’nın ekonomiyi destekleyeceği taahhüdünün ardından değer kazandı. Paladyum da Pazartesi günü yüzde 10’luk düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti.Spot altın, Çin Merkez Bankası’nın pandemi nedeniyle zarar gören endüstriler ve küçük işletmeler başta olmak üzere reel ekonomiyi destekleyeceğini açıklamasının ardından 1.900 doların üzerini gördü.