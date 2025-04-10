Samanyolu Haber /Dünya / Çin yüzde 125 vergiye cevap verdi: 'Sonuna kadar...' /10 Nisan 2025 13:34

Çin yüzde 125 vergiye cevap verdi: 'Sonuna kadar...'

Donald Trump'ın ek gümrük vergilerini açıklaması ile başlayan ABD-Çin arasındaki ticari gerilim tırmanıyor. Son olarak Trump, muhatap tüm ülkelerin ek vergilerini erteleyip Çin'in vergisini yüzde 125'e çıkarınca Çin karara kayıtsız kalmadı. Çin'den "ABD savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek" cevabı geldi.

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Başkan Donald Trump'ın "ABD'nin Kurtuluş Günü"nde açıkladığı ek gümrük vergisi tarifeleri dünya ekonomisini kasıp kavururken, Asya devi Çin ile de ticaret savaşlarının ateşini fitilledi.

Tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana karşılıklı ek vergilerle misilleme yapan, dünyanın en büyük iki ekonomisi ticaret savaşına girdi.

Son olarak Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından "sonuna kadar yanıt" vereceklerini açıkladı.

Halktv'de yer alan habere göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Trump'ın en son tarife artışı ve Çin'in buna karşı tutumunun ne olacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in bu konuda baskıya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Sözcü Lin, "Eğer ABD, Çin’in, ABD’nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek." dedi.

Lin, ABD'nin hala Çin’e karşı tarifeleri istismar ettiğini belirterek, "Çin böyle hegemonik ve zorbaca hamleleri kabul etmeyecek. Baskı, tehdit ve şantaj Çin ile anlaşmanın doğru yolları değil.” ifadesini kullandı.

Lin "Çin halkının meşru haklarından ve çıkarlarından mahrum bırakılmasını, uluslararası ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin altının oyulmasını oturup izlemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lin, ABD gerçekten müzakere istiyorsa eşitlik, saygı ve karşılıklı faydaya yönelik bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.


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