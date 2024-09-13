Cinayet delili yazışmalar Narin dosyasına girdi: 'Daha ölmemiş'

R.A: Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş.





Soruşturma savcısı, Salim Güran'ın ifadesinde tarladan başka yerlere gittiğine yönelik ifadeleri hatırlatarak "Bu çelişkiye ilişkin beyanınız nedir" diye sordu. Ancak R.A., "Bu çelişkiye ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.





Buna karşılık R.A.'nın saat 14.00'dan 20.00'a kadar Salim Güran'ın yanından ayrılmadığını beyan ederek çelişkiye düştüğü sorguda söylendi. R.A. ise "Bu hususta diyecek bir şeyim yoktur" ifadesini kullandı.





Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan amca ve köy muhtarı Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi R.A.'nın cinayetin ardındaki yazışmaları ortaya çıktı. Bu yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte cinayet düğümünün çözülmesi bekleniyor.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran soruşturması kapsamında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen 22 zanlıdan 8'i tutuklanmıştı.DW Türkçe'den Alican Uludağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve Salim Güran'ın işçisi olan 15 yaşındaki R.A.'nın savcılık ifadesine ulaştı.Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, R.A.'nın ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi.Dosyaya giren mesajlaşmalar Narin kaybolduktan sonra yapılan görüşmeler. Buna göre, ikili arasında şu mesajlaşma yaşandı:Salim Güran: O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş.R.A.: EeeSalim Güran: Biri yerdeSöz konusu mesajlaşma sorgu sırasında R.A.'ya soruldu. R.A. "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.Ayrıca R.A. sorgu sırasında birçok soruya çelişkili yanıtlar verdi. İfadesinde özellikle muhtar Salim Güran'ın üstünü değiştirmek dışında saat 14:00'dan sonra yanından hiç ayrılmadığını ve tarlada olduklarını iddia eden R.A., Salim Güran'ın 14.00-15.00 saatleri arasında yanlarına geldiğini, "Ben eve gidip üstümü değiştirip geleceğim" dedikten sonra gittiğini, 5-10 dakika sonra muhtarın tekrar sondajın başına geldiğini öne sürdü.Şüpheliye Salim Güran ile 21 Ağustos günü 08.33, 15.52, 18.37, 18.52 ve 18.54'te yaptığı görüşmeler de soruldu. Ancak R.A. bu görüşmeleri hatırlamadığını öne sürdü.İfadede Nevzat B.'nin 15.08'den yaklaşık 15-20 dakika sonra Salim Güran'ın kendisine Narin'in babaası Arif Güran'ın ahırının olduğu taraftaki tepe kısmından seslenerek "Hazırlan, seninle işimiz var" dedikten kısa süre yanına geldiğini ve Narin'in bedenini kendisine verdiğini beyan ettiği anımsatıldı.Soruşturma savcısı, "Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim Güran'ı korumaya çalışıyorsunuz" diye soruldu. R.A. ise "Ben Salim'i korumuyorum. Salim saat 14.00'dan sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı" dedi.