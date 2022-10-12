Samanyolu Haber /Medya / Cinayet Dosyası dizisiyle tanınmıştı… Ünlü oyuncu hayatını kaybetti /12 Ekim 2022 12:15

Cinayet Dosyası dizisiyle tanınmıştı… Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Cinayet Dosyası (Murder, She Wrote) dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Angela Lansbury, 96 yaşında hayatını kaybetti.

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Cinayet Dosyası dizinde dokuz sezon boyunca canlandırdığı Jessica Fletcher karakteri ile tanınan ünlü İngiliz oyuncu Angela Lansbury hayatını kaybetti. Ailesi, doğum gününe 5 gün kala yaşamını yitiren oyuncunun uykusunda öldüğünü duyurdu.

Aile, “Angela Lansbury’nin çocukları, annelerinin Los Angeles’taki evinde uykusunda huzur içinde öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünler” dedi.

3 kez Oscar’a aday gösterilen Tony ödülü sahibi İngiliz oyuncu Cinayet dosyası ile 12 kez Emmy’e aday gösterilmiş ancak bu ödülü hiç kazanamamıştı. Üç kez de Oscar adayı olan sanatçı, sinema, tiyatro ve televizyonda seksen yıl boyunca çalıştı.



1925 doğumlu oyuncu, Hollywood sinemasının Altın Çağı’nın hayatta kalan son yıldızlarından biriydi.

Londra’da doğan Lansbury, daha sonra New York’a taşındı ve Feagin Dramatik Sanat Okulu’na katıldı. 1942’de bir partide fark edildi ve 1944’te Gaslight filminde hizmetçi olarak ilk rolünü aldı. Kariyeri onu Broadway’den Hollywood’a taşıdı ve başarılar elde etti.

Ancak Lansbury’e dünya çapında milyonlarca hayran kazandıran, Cinayet Dosyası (Murder, She Wrote) adlı televizyon dizisindeki dedektif Jessica Fletcher rolü oldu.


1984 yılında rolü aldı ve 12 yıl, dokuz sezon diziye devam etti. Hatta dizi, 100 milyon dolar olarak tahmin edilen bir servetle onu o zamanlar ABD’deki en zengin kadınlardan biri yaptı.

1945’te Gaslight’taki hizmetçi rolü ve 1945’te Dorian Gray’in Portresi’nde Sibyl rolüyle ve 1962’de The Manchurian Candidate’deki rolüyle Oscar adaylığı kazandı.

Ayrıca 2002’de Bafta’dan ömür boyu başarı ödülü alan Lansbury, 2013’te de 88 yaşındayken ömür boyu başarı için Oscar’a layık görüldü.

Lansbury, 19 yaşındayken aktör Richard Cromwell ve daha sonra İngiliz aktör ve yapımcı Peter Shaw ile iki kez evlendi. 2003’teki ölümüne kadar da 50 yıldan fazla bir süre birlikte yaşadılar.
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