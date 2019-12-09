Cinayetten 4 saat önce kan donduran görüntü!

Ordu'da üniversite 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35) cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için girdiği av malzemeleri satan dükkânın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.





Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan Arduç'un dikkat çekmemek için gülümsediği görülüyor.





ZIPKINLARI İNCELİYOR





Balık avlamak için kullanılan zıpkınların önünde bir süre durup tavana asıl zıpkınları inceleyen Arduç daha sonra av bayiinden dışarı çıkıyor.







Bu görüntüler Ordu'da av malzemeleri satan dükkânın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un rahat tavırları dikkati çekiyor.





ZIPKIN ÇALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ





Arduç'un Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ilk ifadesi kan dondurmuştu.





Arduç cinayetten önce zıpkın çalmaya çalıştığını, ancak bu teşebbüsünden sonuç alamayınca bıçak çaldığını söylemişti: "Zıpkın çalmayı da düşündüm, ancak bıçak çalabildim." demişti.





Tutuklanan Arduç önce Van Cezaevi'ne gönderilmişti.





Azılı katilin bugün sabah saatlerinde cezaevinde bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



