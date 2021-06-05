Çin'de 3 yaş ve üzeri çocuklar da Korona aşısı olacak

Yaklaşık 1.4 milyar nüfusa sahip olan Çin'de bugüne kadar 723 milyon dozu aşkın Covid-19 aşısı yapılmıştı. Tüm bu aşılar 18 yaşın üzerindeki kişilere uygulanmıştı.







Sinovac Biotech'in icra kurulu başkanı Yin Weidong cuma günü yaptığı açıklamada bir ve ikinci faz test aşamalarının sonlandığını belirterek, gençlerin ve küçük yaştaki çocukların aşı olmaları sonrası çok az ve hafif oranda yan etkiye maruz kaldıklarını söyledi.





Yin ayrıca Sinovac'ın üçündü doz aşı için ikinci faz testlerinin tamamlandığını ve Sağlık Bakanlığı'nın onaylandığı takdirde gelecekte iki doz aşı olan kişilere bir doz Covid-19 aşısı daha yapılabileceğini kaydetti.





Yin, Sinovac aşısı yaptıranlarda antikor sayısının 10 kat arttığını, ilk ayın sonunda ikinci dozun akabinde bu oranın 20 katına çıktığını da sözlerine ekledi.





Çin'de devlet destekli bir diğer ilaç firması Sinopharm'ın da yakın bir zamanda test aşamalarını tamamlayıp gençlerin aşılanması için onay alması bekleniyor. Covid-19 aşısında daha farklı bir teknoloji kullanan CanSino Biologics'in ise 6-17 yaş grubu için ikinci faz denemeleri devam ediyor.





Covid-19 salgınının başlangıcında çok sıkı bir karantina uygulayan Çin'de bugüne kadar 91 bin koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle 4 bin 600'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Ülkede son dönemlerde görülen günlük vaka sayısı ise 50'nin altında.



