Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralı sayısının artmasından korkuluyor /07 Ocak 2025 10:43

Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralı sayısının artmasından korkuluyor

Çin'in Tibet bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 53 kişi hayatını kaybederken, 62 kişi de yaralandı. Ülkede binden fazla yapı da çeşitli seviyelerde hasar gördü.

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Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Depremde binden fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.
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