Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de anaokulunda dehşet: 39'u çocuk 40 kişiyi bıçakladı /04 Haziran 2020 11:41

Çin'de anaokulunda dehşet: 39'u çocuk 40 kişiyi bıçakladı

Çin’de bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen bir kişi aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 40 kadar kişiyi bıçakla yaraladı.

SHABER3.COM

Çin’in güneyindeki Guanxi bölgesinde bulunan Wuzhou kentinde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen 50 yaşlarındaki saldırganın, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk yaklaşık 40 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken; öğrencilerden birinin ve müdürün yanı sıra bir güvenlik görevlisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Okulun polis merkezine 100 metre uzaklıkta bulunduğu dolayısıyla olaya erken müdahale edildiği aktarıldı.

Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de anaokulunda dehşet: 39'u çocuk 40 kişiyi bıçakladı Sonraki Haber >>

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Ergenekon sanığına jet tutuklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:02