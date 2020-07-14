Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de asansöre binen koronavirüs hastası, 71 kişiyi enfekte etti /14 Temmuz 2020 17:36

Çin'de asansöre binen koronavirüs hastası, 71 kişiyi enfekte etti

Çin’de yapılan bir araştırmada, asemptomatik vakaların bir toplulukta ne kadar çok kişiye hastalık bulaştırabileceği gözler önüne serildi. Buna göre, Çin’de asansöre binen koronavirüs hastası, 71 kişiye virüs bulaştırdı.

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Çin’deki araştırmacılar, semptom göstermeyen koronavirüs taşıyıcısının bir asansöre binmesi sonucu 71 kişiye virüs bulaştığını düşünüyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, 19 Mart’ta, bölgedeki son vakanın kayda geçmesinden sekiz gün sonra ABD’den Çin’in Heilongjiang ilindeki evine dönen kişinin semptom göstermediği, testinin de negatif çıktığı, fakat buna rağmen kendini evinde karantinaya almak istemesi sonucu virüsün daha fazla kişiye bulaşmadığı belirtildi.

Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar adlı bilimsel dergisinde yer alan makaleye göre virüsü taşıyan kadın, evine giderken kullandığı asansöre tek başına bindi.Ondan bir süre sonra da alt komşusu aynı asansör kullandı. Komşuyu evinde ziyaret eden annesi ve erkek arkadaşı 29 Mart’ta bir partiye katıldı. 2 Nisan’da, o partiye katılmış biri felç geçirerek hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılmamış bu kişiye 6 Nisan’a kadar iki oğlu baktı. O tarihte başka bir hastaneye gönderildiler.

İLK HASTANEDE 28, İKİNCİ HASTANEDE 20 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDILAR

Sonradan koronavirüs testi yapılması ve sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan geriye dönük incelemede baba ve iki çocuğunun ilk hastanede 28, ikinci hastanede de 20 kişiye virüs bulaştırdığı anlaşıldı.

Makaleyi yazan araştırmacılar, “Bulgularımız, asemptomatik bir SARS-Cov-2 vakasının bir toplulukta ne kadar çok kişiye hastalık bulaştırabileceğini gösteriyor” dedi.


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