Çin'de aşı pasaportu uygulaması başlıyor

Koronavirüs salgının ilk başladığı Çin, yurt dışı seyahatlerinde kullanılması için dijital aşı pasaportu uygulamasını başlattı. Avrupa Birliği’nde de dijital aşı kartı uygulaması için çalışmalar sürüyor.





Çin, yurt dışı seyahatlerinde kullanılması için dijital aşı pasaportu uygulamasını başlattı. Bir kişinin aşı olup olmadığı, koronavirüs taşıyıp taşımadığı, en son ne zaman test olduğu gibi bilgilerin kaydedildiği dijital uygulamalar, halkın daha güvenli hareket etmesini sağlayarak ekonomiyi hareketlendirmenin bir yolu olarak görülüyor.





Çin’in Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açılamada da dijital sertifika da denilen aşı pasaportunun aşı ve koronavirüs testi bilgilerinin yer alacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Wnag Yi, bu sertifika sayesinde bir kişinin koronavirüs ile ilgili sağlık durumunun iki kez teyit edilmiş olacağını ve insanlar arasındaki etkileşimin daha güvenli bir hal alacağını ifade etti. Çin’in uygulamaya geçirdiği aşı pasaportunu hangi ülkelerin tanıyacağı ise açıklanmadı.





AVRUPA’DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR





Avrupa Birliği de yaz aylarına kadar uygulamaya geçirmeyi hedefliyor. Her ülke her koronavirüs aşısını onaylamadığından aşı pasaportunun ne kadar geçerli olacağı da bilinmiyor. Aşı sertifikası tartışmalarının tıbbi boyutu da var. Aşıların etkinlik süresinin, virüsün yayılmasını ne kadar önlediğinin henüz bilinmemesi bu konuda başta gelen gerekçeleri oluşturuyor. Dolayısıyla aşı pasaportu alanlar dahi seyahat ettikleri ülkenin karantina kullarına uymak zorunda. ABD ve İngiltere’de ise benzer uygulamalar henüz tartışma aşamasında.