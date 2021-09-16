Çin'de aşı yapılan kişi sayısı 1 milyarı geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, "15 Eylül itibarıyla ülke çapında 2.16 milyar doz aşı yapıldı" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Mi Feng, ülke halkının yüzde 71'inin aşılandığını söyledi.







Çin hükümeti aşılama oranı için resmi bir hedef açıklamış değil. Fakat ülkenin üst düzey virologlarından Zhong Nanshan, yıl sonuna dek ülkenin yüzde 80'ini aşılamayı planladıklarını söylemişti.





Çin son günlerde, güneydoğudaki Fujian eyaletindeki Delta salgınıyla boğuşuyor. Şu ana dek eyaletteki üç kentte yaklaşık 200 kişinin Delta'ya yakalandığı açıklandı. Son 24 saatte, 49'u iç bulaş olmak üzere 80 yeni vaka açıklandı.



