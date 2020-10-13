Çin'de bir haftada 600 bin çift evlendi





Resmi tatil sayılan 'Altın Hafta', Çin'de bu sene 1 Ekim'de başlayıp 7 Ekim'de son buldu. Çinlilerin geleneksel olarak aileleriyle biraraya geldiği ve 'düğün sezonu' olarak da adlandırılan 'Altın Hafta', bu sene korona virüsünün kontrol altına alınması sonrası ilk ulusal tatildi.







Aylardır ertelenen düğünlerin bu haftaya sıkıştırılması nedeniyle ülkede evlenme rekoru kırıldı. Düğün hizmetleri platformu Hunliji, sekiz günlük tatilde 600 binden fazla çiftin evlendiğini açıkladı. İstatistiklere göre, geçtiğimiz yıl aynı döneme kıyasla evlenenlerin sayısında yüzde 11 oranında artış yaşandı.







Korona virüsünün ilk ortaya çıktığı yer sayılan Wuhan'da, 99 çift için toplu düğün düzenlendi. Birçoğu sağlık çalışanı olan çiftlerin düğünleri açık havada yapıldı. Bir hava kuvvetleri üssünde de 15 çift için toplu düğün yapıldı.







Bu kadar çok sayıda düğünün sadece bir hafta içinde yapılması, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da da en çok tartışılan konular arasına girdi. Birçok kişi sekiz günlük tatilde sürekli düğüne gitmekten yakınırken, Guizhou vilayetinin Bijie kentinde 23 düğüne gittiğini söyleyen bir kullanıcının 'durumu' viral oldu. Bir aylık maaşını hediyelere ve diğer masraflara harcamak zorunda kalacağını anlatan bu kullanıcının yazdıkları üzerine 'düğün yüzünden yoksullaşmak' etiketi açıldı.











'Altın Hafta' sırasında çok sayıda otelin ve düğün salonunda yer kalmadığı belirtilirken, korona önlemlerinin hafifletilmesiyle seyahat edenlerin sayısında da ciddi artış yaşandı. Çin basını bu durumu, sert karantina dönemine atıfla 'intikam seyahati' olarak adlandırdı.







İstatistiklere göre, 637 milyon kişi bir haftada ülke içinde seyahat etti. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu dönemde 466 milyar yuan harcandığını açıkladı.







Sinemaların da yeniden yoğunluk yaşadığı, tatilin sadece sekizinci gününde 3.92 milyar yuanlık bilet satıldığı belirtildi.







Çin'de 'Altın Hafta' adı verilen ulusal tatil, bu sene bir dizi rekora sahne oldu. Korona virüsü nedeniyle aylarca eve hapis kaldıktan sonra bir haftada 637 milyon kişinin seyahat ettiği, 600 bin çiftin de evlendiği açıklandı. Bir hafta 23 düğüne gittiğini söyleyen bir kişi ise Çin sosyal medyasında viral oldu.