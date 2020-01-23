Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı /23 Ocak 2020 21:57

Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı

Çinli yetkililer, Wuhan’da ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni koronavirüs salgınında bir şehri daha karantina altına aldı.

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Çinli yetkililer, Wuhan’da ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni koronavirüs salgınında bir şehri daha karantina altına aldı.

Çin’de ortaya çıkan ve zatürre belirtilerine yol açan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için Wuhan kentinin ardından Huanggang da karantina altına alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Wuhan’ın yaklaşık 75 kilometre batısında bulunan ve 7 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Huanggang’da toplu taşıma hizmetleri durduruldu, ana meydanlar kapatıldı ve halka da dışarı çıkmamaları için uyarı yapıldı.

Ayrıca çok özel bir durum olmadıkça şehirden ayrılmaları da yasaklandı.
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