Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de borsa açıldı, hisseler taban yaptı: Kayıp %9 /03 Şubat 2020 09:54

Çin'de borsa açıldı, hisseler taban yaptı: Kayıp %9

Çin'de Yeni Yıl tatili ve koronavirüsü salgını nedeniyle 10 gündür kapalı olan piyasalar bugün yüzde 9'luk sert kayıpla açıldı.

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Koronavirüs salgınının vurduğu Çin'de 23 Ocak'tan itibaren kapalı olan piyasalar bugün açılırken, CSI 300 Endeksi yüzde 9.1'lik sert kayıpla açıldı. Bu düşüş, 2015’te varlık balonunun patlamasıyla yaşanan düşüşten sonraki en yüksek günlük kayıp oldu. Çin’deki Şangay borsası, tatil öncesi kapanış günü olan 23 Ocak’ı da yüzde 2.8’lik düşüşle bitirmişti.

Bloomberg’in aktardığına göre, 2 bin 600'den fazla hisse yüzde 10'luk limitin üzerinde değer kaybederken, Çin'in gösterge demir cevheri kontratları sınır oranı olan yüzde 8’lik düştü. Bakır, ham petrol ve palm yağı da izin verilen en yüksek oranlarda düştü.

En çok değer kaybeden hisseler, telekom, teknoloji ve emtia şirketlerinin hisseleri oldu.

10 yıllık Çin devlet tahvilleri de 2014’ten bu yana en yüksek değer düşüşünü yaşarken, Çin para birimi Yuan da dolar karşısında yüzde 1’i aşan oranda kayıp yaşadı ve Yuan/Dolar kuru kritik seviye olan 7’yi aştı.

Dev şirketler bir bir mağazalarını kapatıyorÇin Merkez Bankası, corona virüsü salgınıyla sarsılan piyasaları rahatlatmak için kısa vadeli faizleri de 10 baz puan düşürdü. Banka ayrıca, piyasaya 129 milyar dolar (900 milyar Yuan) likidite enjtekte etti.

Almak da zor satmak da

Pekin WanDeFu Yatırım Yönetimi şirketinden Li Shuwei, salgının ne zaman durdurulacağı konusunda uzmanların da net bir fikri olmadığını ve bu yüzden piyasaların da zor durumda olduğunu söyledi. Shuwei, şu an hisse almak için erken olduğunu, yüzde 10’luk limitler nedeniyle de satış yapmanın da zor olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD’nin ardından Çin borsalarında da değeri en çok artan hisseler, ilaç ve aşı üreten firmaların hisseleri oldu.
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