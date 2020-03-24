Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de bu kez de Hantavirüs nedeniyle bir ölüm yaşandı /24 Mart 2020 22:03

Çin'de bu kez de Hantavirüs nedeniyle bir ölüm yaşandı

Koronavirüs salgınını yeni kontrol altına almaya başlayan Çin'de bu kez de kemirgen hayvanların teması ya da dışkısında buluştığı belirtilen Hantavirüsten nedeniyle bir ölüm yaşandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Çin’in Global Times gazetesi, Twitter hesabından, Yunnan Eyaletinden bir vatandaşın Pazartesi günü otobüsle çalışmak üzere gittiği Shandong Eyaletin'den dönerken, hantavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

HANTAVİRÜS TAM OLARAK NEDİR?

cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve M.Birol Güger imzası taşıyan habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, hantavirüsler esas olarak, kemirgenler vasıtasıyla yayılan ve insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilecek bir virüs ailesidir. Hastalığa yakalananların ölüm oranı %38'dir. 

Hantavirüs hava yoluyla bulaşmaz; sadece virüsü taşıyan, örneğin fareler gibi kemirgenlerin idrar ya da dışkısı veya tükürüğü ile temas edilmesi durumunda ve de az sıklıkla enfekte olmuş bir sürüngenin ısırığıyla yayılabilir.

Bu virüsler normalde kemirgenlere bulaşır, ancak içlerinde hastalığa neden olmaz. Hantavirüs kişiden kişiye aktarılamazken, insanlar arasındaki iletimi son derece nadirdir.

SEMPTOMLARI NELERDİR?

Hantavirüs pulmoner sendromunun (HPS) erken belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, titreme ve karın ağrıları ile birlikte yorgunluk, ateş ve kas ağrıları bulunur. Tedavi edilmezse, öksürüğe ve nefes darlığına yol açabilir. 

Virüsün başlangıç semptomları da aynı kalırken, düşük tansiyon, akut şok, vasküler sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir.

CDC'ye göre, kemirgen popülasyonun kontrolü hantavirüs enfeksiyonlarını önlemek için birincil stratejidir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de bu kez de Hantavirüs nedeniyle bir ölüm yaşandı Sonraki Haber >>

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:46:20