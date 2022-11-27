Çin'de Covid önlemlerine yönelik öfke büyüyor

Ajansların geçtiği görüntülerde Şanghay'da protestocuların, Sincan Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de bir rezidansta çıkan yangında ölen 10 kişiyi anmak için ellerinde çiçekler taşıdıkları ve slogan attıkları görülüyor.







Protestolara katılanlar polisin sert güvenlik önlemleri aldığını, başka bölgelerde de büyük kalabalıkların toplandığını ancak güvenlik güçlerinin yolda öfkeli halkı durdurduğunu aktardı.





Sosyal medya platformlarında Covid-19 önlemlerine yönelik eleştirilerin de sansürlendiği belirtidi.





Pazar sabahı AFP'nin geçtiği görüntülerde de Şanghay'da hükümetin 'sıfır Covid-19 politikasına' karşı halk protestolarının devam ettiğini gösteriyor.





Görüntülerde ayrıca halkın sokağa çıkma yasaklarına son verilmesine yönelik çağrıda bulundukları dikkat çekiyor.





Euronews'te yer alan habere göre önceki gün başkent Pekin'in bazı bölgelerinde vatandaşlar, kent yönetiminin Covid-19 karantina merkezleri ve sahra hastanelerinin daha hızlı inşa edilmesi talimatının ardından süpermarket raflarını boşalttı ve çevrimiçi teslimat uygulamalarına akın etti.





Belirsizliğin yanı sıra Pekin'in bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulandığına dair netleşmeyen haberler, şehirde aylardır görülmeyen gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerine olan talebi artırdı.





Pekin'in kuzey banliyölerinde alışılmadık sayıdaki alışveriş yapan vatandaşlar marketlerdeki rafları boşalttı.





Bu arada Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan bir apartmanda çıkan yangında en az 10 kişi yaşamını yitirdi.





Devlet medyasındaki haberlere göre, dün, merkez ilçe Tianşan'da bir apartman kompleksinde saat 18.00'de yangın çıktı.





Apartmanın 15. katında başlayan yangın 17'inci, dumanlar ise 21'inci kata kadar ulaştı. Dumandan etkilenen 10 kişi hayatını kaybetti.





İtfaiye ekipleri ancak 3 saatte yangını söndürebildi.







