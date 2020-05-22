Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de hastalık 'çok farklı kuluçka süresi ve belirtilerle' yeniden görüldü /22 Mayıs 2020 11:08

Çin'de hastalık 'çok farklı kuluçka süresi ve belirtilerle' yeniden görüldü

Çin’den bir uzman tarafından paylaşılan bilgiye göre, Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde görülen yeni koronavirüs vakalarının kuluçka sürelerinde artış olduğu ve yüksek ateş gibi belirtilerin daha az çıktığı gözlemlendi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Cenevre’den yapılan açıklamada Covid-19’la mücadelenin bitmediği uyarısı yapılırken virüs, bazı ülkelerde kaybolurken, başkalarında ortaya çıkıyor ve global enfeksiyonun çok uzun sürmesi tehdidi bulunuyor.

Çin’den bir uzman tarafından paylaşılan bilgiye göre, Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde görülen yeni koronavirüs vakalarının kuluçka sürelerinde artış olduğu ve yüksek ateş gibi belirtilerin daha az çıktığı gözlemlendi.

Covid-19’un başladığı yer olan Çin, geçtiğimiz aylarda salgını kontrol altına almış ve kontrollü bir şekilde eski yaşamlarına geri dönmeye başlamıştı. Şu sıralar yeniden koronavirüs vakaları çıkmaya başlayan Çin’den korkutucu bir açıklama geldi. Ülkeden yapılan son açıklamada, yeni COVID-19 vakalarında kuluçka süresinin daha uzun olduğu söylendi. 

Çinli bir uzman, son günlerde Çin’in kuzeydoğusunda yeniden görülmeye başlayan koronavirüs vakalarının, öncekilere göre daha farklı bir yol seyrettiğini raporladı. Acil tıp doktoru Qui Haibo, önceden yüksek ateşle beraber belirtisini gösteren COVID-19’un son vakalarda bu belirtiyi çok fazla göstermediği, aynı zamanda birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini açıkladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de hastalık 'çok farklı kuluçka süresi ve belirtilerle'... Sonraki Haber >>

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

Otoparkta ayı saldırdı

Otoparkta ayı saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:29