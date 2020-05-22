Çin'de hastalık 'çok farklı kuluçka süresi ve belirtilerle' yeniden görüldü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Cenevre’den yapılan açıklamada Covid-19’la mücadelenin bitmediği uyarısı yapılırken virüs, bazı ülkelerde kaybolurken, başkalarında ortaya çıkıyor ve global enfeksiyonun çok uzun sürmesi tehdidi bulunuyor.







Çin’den bir uzman tarafından paylaşılan bilgiye göre, Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde görülen yeni koronavirüs vakalarının kuluçka sürelerinde artış olduğu ve yüksek ateş gibi belirtilerin daha az çıktığı gözlemlendi.





Covid-19’un başladığı yer olan Çin, geçtiğimiz aylarda salgını kontrol altına almış ve kontrollü bir şekilde eski yaşamlarına geri dönmeye başlamıştı. Şu sıralar yeniden koronavirüs vakaları çıkmaya başlayan Çin’den korkutucu bir açıklama geldi. Ülkeden yapılan son açıklamada, yeni COVID-19 vakalarında kuluçka süresinin daha uzun olduğu söylendi.





Çinli bir uzman, son günlerde Çin’in kuzeydoğusunda yeniden görülmeye başlayan koronavirüs vakalarının, öncekilere göre daha farklı bir yol seyrettiğini raporladı. Acil tıp doktoru Qui Haibo, önceden yüksek ateşle beraber belirtisini gösteren COVID-19’un son vakalarda bu belirtiyi çok fazla göstermediği, aynı zamanda birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini açıkladı.