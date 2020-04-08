Çin'de hayat normale dönüyor, ancak yeni merkez üssünde en ölümcül gün

Dünya üzerindeki 209 ülke ve bölgede tespit edilen ve resmi rakamlara göre 82 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son 24 saat içerisinde yaşanan toplam ölüm saysını açıkladı. Son 24 saat içerisinde toplam 1.736 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, salgının başladığı günden beri ölenlerin sayısı 12 bin 722’ye çıktı.





ABD’de 398 binden fazla doğrulanmış vak'a olurken, bazı eyaletlerin ölüm sayısını açıklamamasından dolayı ölüm ve vak'a sayısının daha da artması bekleniyor.





ABD’de bundan önceki en ölümcül gün 4 Nisan’da yaşanmış ve 1.344 kişi Koronavirüs sebebiyle ölmüştü.







NEW YORK’TA EN ACI GÜN





New York Valisi Andrew Cuomo, son 24 saatteki ölüm sayısını paylaştı.





Sadece son 24 saatte 731 kişinin öldüğü açıklanırken, şehirde toplam 5.498 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.





New York Valisi Cuomo, vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isterken, “Bu düzeni devam ettirmeliyiz. Hayatlar buna bağlı.” dedi.





YEŞİL KOD ALAN ÇIKIYOR

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olarak bilinen ve uzun süre salgının merkez üssü olarak adlandırılan Çin’in Wuhan şehrinde Koronavirüs tedbirleri gevşetilmeye başladı.





Dünyanın geri kalan ülkeleri sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirirken, 12 Aralık 2019'da Koronavirüs'ün görüldüğü Wuhan’daki 11 haftalık sokağa çıkma yasağı sona erdi.

