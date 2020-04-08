Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de hayat normale dönüyor, ancak yeni merkez üssünde en ölümcül gün /08 Nisan 2020 08:44

Çin'de hayat normale dönüyor, ancak yeni merkez üssünde en ölümcül gün

Koronavirüs salgınında vak'a sayısı dünya çapında 1,4 milyonu geçerken ABD'den korkutan bir açıklama geldi. ABD son 24 saat içerisinde 1.736 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu sayı, bugüne kadar ülkede açıklanan en yüksek seviye olurken, salgının başladığı Wuhan'daki 11 haftalık sokağa çıkma yasağı bugün bitti. Türkiye'de de can kaybı 725'e çıktı.

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Dünya üzerindeki 209 ülke ve bölgede tespit edilen ve resmi rakamlara göre 82 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son 24 saat içerisinde yaşanan toplam ölüm saysını açıkladı. Son 24 saat içerisinde toplam 1.736 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, salgının başladığı günden beri ölenlerin sayısı 12 bin 722’ye çıktı.

ABD’de 398 binden fazla doğrulanmış vak'a olurken, bazı eyaletlerin ölüm sayısını açıklamamasından dolayı ölüm ve vak'a sayısının daha da artması bekleniyor. 

ABD’de bundan önceki en ölümcül gün 4 Nisan’da yaşanmış ve 1.344 kişi Koronavirüs sebebiyle ölmüştü.

NEW YORK’TA EN ACI GÜN

New York Valisi Andrew Cuomo, son 24 saatteki ölüm sayısını paylaştı. 

Sadece son 24 saatte 731 kişinin öldüğü açıklanırken, şehirde toplam 5.498 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

New York Valisi Cuomo, vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isterken, “Bu düzeni devam ettirmeliyiz. Hayatlar buna bağlı.” dedi.

YEŞİL KOD ALAN ÇIKIYOR

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olarak bilinen ve uzun süre salgının merkez üssü olarak adlandırılan Çin’in Wuhan şehrinde Koronavirüs tedbirleri gevşetilmeye başladı.

Dünyanın geri kalan ülkeleri sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirirken, 12 Aralık 2019'da Koronavirüs'ün görüldüğü Wuhan’daki 11 haftalık sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Sağlıklı Çinliler ve turistler, bir sağlık uygulaması üzerinden kendilerine verilen yeşil kodunu göstererek sokağa çıkmaya ve şehri terk etmeye başladı. 

Tren, otobüs ve metro gibi ulaşım araçları tekrar kullanılmaya başlandı.

11 milyonluk nüfusa sahip olan şehir, 11 hafta önce karantinaya alınmıştı.
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