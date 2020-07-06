Çin'de hükümeti korona sansürüyle suçlayan profesör gözaltında

Çin’de Devlet Başkanı Şi Jinping’i korona virüsü nedeniyle eleştiren ünlü profesör Xu Zhangrun gözaltına alındı. Xu’nun, başkent Pekin’deki evinden 20 kişi tarafından götürüldüğü belirtildi. Ünlü profesörün 30 Haziran’dan beri ev hapsinde tutulduğu da belirtildi.





Çin’in önde gelen eğitim kurumlarından Tsinghua Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Xu, Devlet Başkanı Şi Jinping’i korona virüsü salgını sırasındaki tavrı ve iktidarını pekiştirme girişimleri nedeniyle eleştirmişti. Çinli profesör şubat ayında yazdığı bir makalede, ülkede korona virüsünün yayılmasından ‘Şi’nin teşvik ettiği aldatmaca kültürünü ve sansürü’ sorumlu tutmuştu.





Xu’nun iki arkadaşı, bu sabah ünlü profesörün evine polis olduğunu söyleyen 20 kişinin 10 araçla geldiğini anlattı. The Guardian gazetesine isim vermeden konuşan kaynaklar, Xu’nun bilgisayarına ve başka eşyalarına el konduğunu söyledi. Anayasa teorisi ve Batı felsefesi uzmanı olan ünlü profesörün nereye götürüldüğü bilinmiyor.