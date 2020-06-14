Samanyolu Haber /Dünya / 'Çin'de ikinci dalga başladı' iddiası /14 Haziran 2020 11:16

'Çin'de ikinci dalga başladı' iddiası

Çin'de aralık ayında ortaya çıktığı günden bu yana 418 binden fazla can alan, 7 milyondan fazla kişiyi hasta eden koronavirüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgasının Çin'de başladığı iddia edildi.

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Medyaya yansıyan haberlere göre, Çin, salgının üssü Hubei eyaletinin Vuhan kentinde virüsü kontrol altında aldığı günden bu yanaki en yüksek vaka sayısı ülkenin başkenti Pekin'de görüldü. Resmi açıklamalara göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 36'sı Pekin'de olmak üzere yeni 57 vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bu sayı, 13 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek vaka olarak kayıtlara geçerken, yakından izlenen vakaların ardından hayvan pazarlarına yönelik denetimler ve kontroller sıklaştırıldı.

Yaşanan “ikinci dalga paniği” ile birlikte pazar yerlerine yakın olan 11 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Öte yandan Fransız haber ajansı AFP, polislerin pazar yerlerine ve gıda marketlerine baskınlar düzenlemek için gönderildiğini öne sürdü. 
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