Çin'de ikinci dalga korkusu

Korona virüsü salgınını kontrol altına almış görünen Çin’de, asemptomatik (belirti göstermeyen) vakalarda artış tespit edildi. Geçtiğimiz haftadan itibaren asemptomatik vakaları da raporlamaya başlayan ülkede, son bir günde hiçbir belirti göstermeyen ve bu nedenle hastalığı yayma riski bulunan 78 kişi tespit edildi. Bir önceki gün, sadece 47 asemptomatik vaka yakalanmıştı.







705 ASEMPTOMATİK VAKA GÖZLEM ALTINDA





Asemptomatik vakaların yaklaşık yarısının, virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde tespit edildi. Bu eyaletin başkenti ve salgının merkez üssü olan Wuhan’da ocak ayından bu yana süren karantina önlemlerinin 8 Nisan’da kaldırılması kararı, asemptomatik vakalardaki artış nedeniyle ülke genelinde endişe uyandırdı. Ülke genelinde şu an için 705 asemptomatik kişinin gözetim altında tutulduğu belirtiliyor.





39 YENİ İTHAL VAKA





Çin Ulusak Sağlık Komisyonu, ülkede son bir günde yurtdışından gelen 39 yeni ‘ithal’ vaka tespit edildiğini de duyurdu. Bu sayı da bir önceki gün 30 olarak kayıtlara geçmişti.





SINIR KONTROLLERİ ARTIRILDI





Pekin yönetimi asemptomatik ve ithal vakalardaki artış nedeniyle sınır kontrollerini sıkılaştırıldığını da açıkladı.Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng de, “İthal vaka riski devam ediyor” dedi.





ŞİNHUA: 45 BÖLGE RİSKLİ DURUMDA





Çin’de virüsün etkilerinin azalmasıyla beraber bazı bölgeler ‘temiz’ ilan edilmişti. Şinhua haber ajansı, Çin’de geçtiğimiz haftalarda asemptomatik vakaların raporlanmaya başlanmasıyla beraber, 45 bölgenin tekrar ‘riskli’ duruma geldiğini duyurdu.