Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de kömür madeni çöktü: 2 ölü en az 50 kayıp /23 Şubat 2023 09:48

Çin'de kömür madeni çöktü: 2 ölü en az 50 kayıp

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesinde bir kömür madeni çöktü. İlk belirlemelere göre en az az iki kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Yerel saatle 17.00 sularında meydana gelen göçük Xinjing Kömür Madenciliği Şirketi tarafından işletilen bir madende yaşandı.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatı üzerine 300'den fazla kurtarma görevlisi ve Xinhua 129 kurtarma aracı sevk edildi. South China Morning Post haber sitesinin aktardığına göre sekiz kişi göçükten çıkarıldı, ancak iki kişinin öldüğü doğrulandı. Xinhua haber ajansı en az 53 kişinin isminin kayıplar listesinde olduğunu bildirdi.

İç Moğolistan, arzı artırma ve fiyatları istikrara kavuşturma çabalarını hızlandıran Çin'in en önemli kömür üretim bölgelerinden biri.

The Paper haber sitesine göre madeni işleten şirket, geçen yıl maden yüzeyine güvenli olmayan erişim yollarından uçucu maddelerin emniyetsiz şekilde depolanmasına ve denetmenlerinin eğitim eksikliğine kadar uzanan çok sayıda ihlal nedeniyle uyarı aldı ve para cezasına çarptırıldı.

Çin'de maden kazaları

Enerji üretimi büyük ölçüde kömüre dayanan Çin'de maden kazaları sıklıkla yaşanıyor. Ancak güvenlik konusuna daha fazla önem vererek ve gerekli donanıma sahip olmayan küçük işletmeleri kapatarak ölümcül maden kazalarının sayısını azaltma çalışmaları sayesinde 2000'li yılların başına kıyasla iyileşme kaydedildi.

Aralık ayında bir altın madeninde meydana gelen patlamada 40 madenciden ancak 22'si sağ kurtarılabilmişti.

Resmi verilere göre, geçen yıl Çin'de 367 maden kazası ve 518 ölüm rapor edildi. Bunlar arasında 168 kaza ve 245 ölümün kömür madenleriyle ilgili olduğu bildirildi. Bu rakam 2021 yılı için 380 kaza ve 531 kömür bağlantılı ölüm şeklindeydi.
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