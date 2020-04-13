Çin'de Koronavirüs sansürü!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli medya kuruluşu CNN'in aktardığına göre Çin Eğitim Bakanlığı yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktasını inceleyen araştırmalara sıkı bir denetim getirdi.







Habere göre araştırmalar yayımlanmadan önce zorlu bir onay safahatına tabi tutulacak. Araştırmalar önce üniversitelerdeki akademik kurullara, buradan da Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek.





Bakanlık da araştırmaları inceledikten sonra Devlet Konseyi'ne gönderecek. Araştırmalar ancak tüm adımlarda onay alırsa yayımlanabilecek.





ARAŞTIRMALAR ENGELLENECEK!





CNN'e mülakat veren Çinli araştırmacı gelişmenin endişe verici olduğunu ve büyük ihtimalle araştırmaların engelleneceğini belirtti.





Çin'in daha önce salgının ne zaman başladığı konusunda yalan söylediği ve gerçek vak'a sayılarını duyurmadığı iddia edilmişti.