Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de koronavirüse karşı iki aşı birden /28 Haziran 2020 20:18

Çin'de koronavirüse karşı iki aşı birden

Çin'de ortaya çıkan ve sonrasında dünyaya yatılan koronavirüsle ilgili yüz güldüren haberler yine Çin'den geliyor. Ülkede virüse karşı geliştirilen iki aşının da olumlu sonuçlar verdiği ifade edildi.

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Çin merkezli ilaç firması Çin Ulusal Biyotek Grubu (CNBG), korona virüsüne karşı üzerinde çalıştıkları bir aşı adayının insanlar üzerindeki ilk denemelerinden olum sonuç aldıklarını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada, 1120 sağlıklı kişi üzerinde yapılan ilk denemelerin ön sonuçlarına göre, söz konusu aşı adayının güvenli ve etkili sonuç verebileceği belirtildi.

CNBG, aşı adayının Pekin’deki tesislerinde denendiği tüm katılımcıların yüksek seviyelerde antikor ürettiğini açıkladı. Araştırmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

İLK AŞI ADAYINDA DA SONUÇLAR OLUMLU

Gazete Duvar'ın haberine göre, bir aşıya satış izni çıkması için, Faz 3 denemelerinde binlerce kişinin üzerinde test edilmesi gerekiyor. Çinli firmalar ve araştırmacılara şu ana dek ülke içinde ve dışında sekiz aşı adayını insanlar üzerinde deneme izni verilmişken, CNBG ay başında da Wuhan’daki testlerinde de bir diğer aşı adayından olumlu ön sonuçlar aldığını açıklamıştı. Ancak firmanın iki aşısı da şu an için Faz 3 seviyesine geçmiş değil.
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