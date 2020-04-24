Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok /24 Nisan 2020 12:52

Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok

Çin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

SHABER3.COM

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm olmazken, 2'si yurt dışı kaynaklı 6 yeni vakaya rastlandı. Yurt içi kaynaklı vakaların 3'ü Heylongciang, biri de Guangdong eyaletinde tespit edildi. 

Ülkede arka arkaya dokuz gündür yeni can kaybı olmadı. 

Diğer yandan ülkede yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 849'u taburcu olmak üzere 1618'e yükseldi. Ülkede 57'sinin durumu ağır olmak üzere 915 hastanın tedavisi sürüyor.

Vuhan'da ayrılmak için bazı prosedürler uygulanıyor

Salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden ayrılmak isteyen yüz binlerce kişinin bazı prosedürleri tamamlaması gerekiyor. 

Kentten ayrılmak isteyenlerin önce bir hastaneye giderek, arındırıcı gazın bulunduğu bir bölmenin içine girmesi daha sonra ücreti 40 ABD doları (278,5 TL) olan tükürük testi yaptırması gerekiyor. Bu testin sonucu 48 saat sonra çıkıyor.

Vuhan'ın farklı bölgelerinde uygulanan farklı prosedürlere göre, bazı yerlerde özellikle gazetecilerden nükleik asit testi isteniyor. 

Kentten çıkmak için bir de bölge onayı gerekiyor. Buna göre, Vuhan'dan ayrılmak isteyenler ya 14 gün ev karantinasında ya da otellerde kalıyor. Küçük bir otelde 14 gün konaklamak ise 700 ABD dolarını (4 bin 880 TL'yi) bulabiliyor.

Bütün bunları tamamlayan bir kişi Pekin kent yönetimine başvuruda bulunabiliyor. Eğer başvuru onaylanırsa, mobil telefonlara gidiş biletinin alınabileceği bir link geliyor. 

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Çin'de virüs nedeniyle 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.
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