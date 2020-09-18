Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de laboratuvardan bakteri kaçtı: 3 binden fazla kişi enfekte oldu /18 Eylül 2020 11:28

Çin'de laboratuvardan bakteri kaçtı: 3 binden fazla kişi enfekte oldu

Çin’in Lanzhou kentinde ilk kez geçen yaz bir ilaç firmasının tesislerinden yayılan “brusella” bakterisinin şu ana kadar 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirlendi.

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İnternet üzerinden yayın yapan haber sitesi Pengpai, ilk defa geçen yıl 24 Temmuz’da, brusella bakterisine karşı aşı üreten ilaç firmasının laboratuvar çalışmalarındaki ciddi ihmalkarlığının salgına yol açtığını yazdı.

Euronews'te yer alan haberde aşı üretimi sırasında, buhar emisyonlarının yanlış ve hatalı sterilizasyonu ve bunun rüzgarlarla atmosfere yayılması bakterinin yayılmasına yol açan nedenler arasında gösteriliyor.

Kaza ilk meydana geldiğinde ilaç firması yetkilileri, bakteri içeren atık gazların oluşturduğu aerosolün (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) havada yalnızca sınırlı bir mesafe boyunca hareket edebileceği ve dozunun da düşük olduğu gerekçesiyle tehlikeli olmayacağı ve çok sayıda insana bulaşmayacağı güvencesini vermişti.

Bakterinin çok sayıda insana bulaşması üzerine Çinli şirket, 8 çalışanına ceza verdiğini açıklarken, mağdurlara tazminat ödeneceğini duyurdu.

Brusella hastalığı nedir, belirtileri neler?

Brusella hastalığı, insanlarda çiğ et ve pastörize edilmemiş süt içerebilen kontamine yiyecekler nedeniyle yayılabiliyor.

Brusella ayrıca, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalık olarak biliniyor. Patojen bakteriler vücuda enfekte hayvanın eti, sütü, idrarı veya dışkısı ile doğrudan temas sonucu girebiliyor,

Hastalığın belirtileri arasında ateş, yorgunluk terleme, kas, eklemler ve veya karında ağrıları, iştah ve kilo kaybı ile öksürük ve baş ağrısı gösteriliyor.
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