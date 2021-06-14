Çin'de nükleer santralde sızıntı iddiası

Çin'in güneyinde Macau ve Hong Hong gibi kalabalık nüfusa sahip şehirlere oldukça yakın olan Taishan Nükleer Santrali'nin ortağı Fransız şirket Framatome, yayımladığı raporunda "radyolojik tehdit" uyarısında bulunmuştu.







Euronews'te yer alan habere göre Taishan Nükleer Santrali'nin aynı zamanda işletme ortağı olan Fransız şirket geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor gönderdi. Söz konusu raporda, Çinli yetkililerin nükleer santrali kapatmak zorunda kalmamak için "kabul edilebilir radyasyon seviyesini yükselttiği" bilgisi yer aldığı kaydedildi.





Framatome'den yapılan uyarıya rağmen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bölgedeki durumu incelediği, ancak tesisin "kriz" sayılabilecek bir radyasyon seviyesine ulaşmadığı ve santral işçileri ile bölge halkı açısından şu an için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.





CNN'in haberine göre ABD'li yetkililerin ortada alarm durumuna geçilecek bir krizin yaşanmadığını belirtmesine rağmen, Çin'de ortaklığı bulunan yabancı bir şirketin Washington yönetiminden konuyla ilgili yardım istemesini "olağan dışı" karşıladığı ifade ediliyor.





ABD'de konuyla ilgili üst seviyelerde devlet yetkililerinin katılımıyla Ulusal Güvenlik Konseyi bir hafta içerisinde iki kez toplanırken, Fransız yetkililerle sorunun masaya yatırıldığı ve Çin ile de irtibat halinde olduğu kaydedildi.





Uzmanlar, nükleer santral ve radyasyon sızıntısı iddialarının ABD yönetimini ileriki dönemlerde zor duruma sokabileceği öngörüsünde bulunuyor.





2011'de Fukuşima'da yaşanan nükleer sızıntı korkuttu





Dünyada nükleer santrallere ilişkin yakın dönemdeki en büyük kaza Japonya'nın Fukuşima şehrinde yaşanmıştı.





2011 Mart'ında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali reaktörlerinde kırılmaya neden olmuş, atmosfere büyük oranda radyoaktif madde karışmıştı. Kaza sonrası nükleer santraldeki üç etkin reaktör kapatılmış, şehir terk edilmişti.