Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Zhejiang Eyaleti, Hangzhou şehrinde öğretmenler ilkokul çocukları için sosyal mesafeyi ayarlamak için ilginç bir yöntem buldu .







Sosyal Medyada yayınlanan görüntülerde öğrencilerin başlarında kendilerinin yaptığı bir metre genişliğinde şapkalar giydiği ve bir sınıfta yüz maskeleri takıldığı görülüyor . Öğretmenler veliler ile birlikte kararlaştırdıklarını bu uygulamanın öğrencilere yardımcı olduğunu söylediler .





Başkent Pekin'de de yaklaşık 50.000 son sınıf öğrencisi okullarına döndü .





Öğrenciler okula girmeden önce ateş kontrolü yapıldı .





Ardından maske takan öğrenciler sınıflarına alındılar .