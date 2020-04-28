Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi /28 Nisan 2020 12:25

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Bir çok ülkede olduğu gibi Çin'de de okullar tatil edilmişti. Salgının kontrol altına alındığı haberleri gelince bazı bölgelerde öğrenciler ders başı yapmaya başladı .

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Zhejiang Eyaleti, Hangzhou şehrinde öğretmenler ilkokul çocukları için sosyal mesafeyi ayarlamak için ilginç bir yöntem buldu . 

Sosyal Medyada yayınlanan görüntülerde öğrencilerin başlarında kendilerinin yaptığı bir metre genişliğinde şapkalar giydiği ve bir sınıfta yüz maskeleri takıldığı görülüyor . Öğretmenler veliler ile birlikte kararlaştırdıklarını bu uygulamanın öğrencilere yardımcı olduğunu söylediler .

Başkent Pekin'de de yaklaşık 50.000 son sınıf öğrencisi okullarına döndü . 

Öğrenciler okula girmeden önce ateş kontrolü yapıldı . 

Ardından maske takan öğrenciler sınıflarına alındılar . 
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