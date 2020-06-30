Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi /30 Haziran 2020 10:21

Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi

Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı.

SHABER3.COM

Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti.

Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı.

Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediliyor.

Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı.

Bu virüs de yeni bir virüs türü olduğu için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok.

Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu.

Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı.

Virüs korkulandan daha az kişiyi öldürmüştü. Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü. Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor.

2009'da ortaya çıkan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor.

Çin'de tespit edilen yeni virüs de 2009 virüsüyle benziyor.

Aşı mümkün
G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor.

Virüsün Çin'deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu.

Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç haline üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün.


 
İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söylüyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü... Sonraki Haber >>

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:02