Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de patlama: Çok sayıda ev ve işyeri çöktü /24 Mayıs 2022 23:09

Çin'de patlama: Çok sayıda ev ve işyeri çöktü

Çin’in Changzhou kentinde gaz kaçağından meydana geldiği düşünülen patlama sonucunda çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.

Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.


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