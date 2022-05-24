Çin'de patlama: Çok sayıda ev ve işyeri çöktü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi. Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.





Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi.





Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı.





Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.





Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.







