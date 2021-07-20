Çin'de saatte 600 km hıza ulaşabilen tren üretildi





Trenin hız denemesi Çin’in Kingdao eyaletinde yapıldı. Tren dünyanın karada en hızla hareket eden taşıtı olma ünvanını ele geçiriyor.





Elektro manyetik güçle hareket eden tren raylar üzerinde ilerlerken manyetik etki nedeniyle raylarla arasında bir temas bulunmuyor.





Çin bu teknolojiyi yaklaşık 20 senedir kullanıyor. Şangay şehrinde havalimanıyla yakındaki bir kasaba arasında elektromanyetik tren hattı bulunuyor.





Çin’de şu an herhangi iki şehir ya da kasaba arasında elektro manyetik tren hatları bulunmuyor. Ancak bu konuda çalışmalar başlamış durumda.





Sistemin kullanılmaya başlaması halinde arasında bin km mesafe bulunan Pekin ve Şangay şehirleri arasındaki ulaşım 2,5 saate kadar inecek.





Iki şehir arasındaki seyahat şu an uçakla 3, hızlı trenle 5,5 saat sürüyor. Japonya ve Almanya gibi ülkeler de elektro manyetik trenler üzerinde çalışmalar yürütüyor.