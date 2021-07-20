Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de saatte 600 km hıza ulaşabilen tren üretildi /20 Temmuz 2021 18:52

Çin'de saatte 600 km hıza ulaşabilen tren üretildi

Çin'de saatte 600 kilometre hız yapabilen bir tren üretildiği belirtildi. Söz konusu tren böylelikle dünyanın karada en hızla hareket eden taşıtı olma ünvanını da ele geçirmiş oluyor.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Çin saatte 600 km hıza ulaşabilen bir tren ürettiğini açıkladı. Haber devlet medyasında yer aldı.

Trenin hız denemesi Çin’in Kingdao eyaletinde yapıldı. Tren dünyanın karada en hızla hareket eden taşıtı olma ünvanını ele geçiriyor.

Elektro manyetik güçle hareket eden tren raylar üzerinde ilerlerken manyetik etki nedeniyle raylarla arasında bir temas bulunmuyor.

Çin bu teknolojiyi yaklaşık 20 senedir kullanıyor. Şangay şehrinde havalimanıyla yakındaki bir kasaba arasında elektromanyetik tren hattı bulunuyor.

Çin’de şu an herhangi iki şehir ya da kasaba arasında elektro manyetik tren hatları bulunmuyor. Ancak bu konuda çalışmalar başlamış durumda.

Sistemin kullanılmaya başlaması halinde arasında bin km mesafe bulunan Pekin ve Şangay şehirleri arasındaki ulaşım 2,5 saate kadar inecek.

Iki şehir arasındaki seyahat şu an uçakla 3, hızlı trenle 5,5 saat sürüyor. Japonya ve Almanya gibi ülkeler de elektro manyetik trenler üzerinde çalışmalar yürütüyor.
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