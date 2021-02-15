Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de sahte aşı alarmı: Tuzlu su ve maden suyu doldurulmuş şişeleri aşı diye satmışlar /15 Şubat 2021 15:38

Çin'de sahte aşı alarmı: Tuzlu su ve maden suyu doldurulmuş şişeleri aşı diye satmışlar

Çin'de tuzlu su ve maden suyu doldurulmuş şişeler aşı diye satıldı, 70 kişi gözaltında

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Çin hükümeti, sahte koronavirüs aşısı üretimi yapan ve satan onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Resmi Şinhua haber ajansına göre, geçen hafta Çarşamba günü itibarıyla gözaltına alınanlar arasında, aşı fiyatlarını yükseltmek ve yasa dışı aşı yapmakla suçlanan kişiler de bulunuyor.

Ajansın haberinde, ülke genelinde yapılan operasyonlarda 21 ayrı aşı dolandırıcılığı vakası tespit edildi.

58 bin doz sahte aşı
Bu gruplardan birinin 58 bin doz şişelenmiş tuzlu su ya da maden suyu satarak 18 milyon Yuan (yaklaşık 2,8 milyon dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Çetenin lideri olduğu öne sürülen Kong soyadlı kişinin 25 Aralık'ta gözaltına alındığı açıklandı.
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