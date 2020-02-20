Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de taburcu edilen hastalarda yeniden virüs görüldü /20 Şubat 2020 22:18

Çin'de taburcu edilen hastalarda yeniden virüs görüldü

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tedavileri sonrasında taburcu edilen hastalarda yeniden virüs görüldüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

Çin'de doktorlar, tedavi edilip hastanelerden taburcu edilen hastalarda Koronavirüs'ün tekrar ortaya çıktığını tespit etti.

Sputnik'in haberine göre, Vuhan Koronavirüs Tıbbi Tedavi Grubu Başkanı Profesör Zhao Jianping, Covid-19 testlerinin sonuçlarıyla ilgili endişe verici bulgular açıkladı. Hastaların iki kez negatif çıkan test analizi, taburcu olduktan sonra pozitif hale geldi. Bu hastaların, iki kez enfekte oldukları kaydedildi.

Beijing News'e konuşan Zhao Jianping, bu durumu testlerin kusurları, laboratuvar teknisyenlerinin olası hataları ve bazı hastaların organizmasının özellikleri ile açıkladı. Bununla birlikte, hastalığın nüksetmesi veya yeniden enfekte olup olmadığıyla ilgili kesin bir şey söyleyemedi.

Jianping'e göre, bunun nedenleri arasında virüsün vücuttan tamamen çıkmadığı ya da yeterli antikor üretilmediği gösterilebilir. Jianping, tüm hastaların taburcu olduktan sonra 14 gün daha ek karantinaya alınması gerektiğini belirtti.

"Hastalık birçoğu için dönüşü olmayan bir aşamaya geçti"

Zhao Jianping ayrıca, hastalığın seyri hakkında şunları söyledi:

"Başlangıç nispeten yumuşak,  fakat 7-10 gün sonra  göğüste sıkışma, akciğerde hasar ve  yüksek ateşle kritik aşama başlıyor. Eğer hasta bu dönemde yeterli tedavi alırsa, sonuç olumlu olabilir. Ancak, Vuhan'daki  hastaneler çok kalabalık olduğundan, hastalık birçoğu için dönüşü olmayan bir aşamaya geçti.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de taburcu edilen hastalarda yeniden virüs görüldü Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:58