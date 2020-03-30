Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de tepki çeken görüntü! Yarasa satmaya devam ediyorlar /30 Mart 2020 11:25

Çin'de tepki çeken görüntü! Yarasa satmaya devam ediyorlar

Corona virüsü dünya çapında yıkıma devam ederken Çin'den tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadaki fotoğraflara göre, pazarlarda yarasa ve benzeri hayvanların satışına devam ediliyor.

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Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, küresel çapta bir kriz boyutuna ulaşarak dünya genelinde 34 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı.

Virüsün bir deniz ürünleri pazarından yayıldığı düşünülse de, yarasa ve pangolin gibi hayvanların etinin tüketilmesinin de payı olduğu iddia edilmişti. Çin’de önlemler kapsamında vahşi hayvanların satıldığı pazarların kapatıldığı duyurulmuştu.


Ancak virüsün etkisini kaybettiği ülkede yaşananlardan ders alınmamış gibi görünüyor. Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, söz konusu satışların yapılmaya devam ettiği öne sürüldü.

ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Daily Mail’in haberine göre Çin’in güneyindeki şehrinde bir satıcının tezgahı ve afişi dikkat çekiyor.

Afişte yarasalardan kertenkele ve akreplere kadar birçok hayvanın satıldığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan bölgeden isimsiz bir kaynak, “Buradaki herkes salgının bittiğini ve endişelenecek bir şey olmadığını düşünüyor. Onlara göre bu artık başkalarının sorunu ve pazarlar corona virüsü salgınından önceki haline geri döndü” dedi.
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