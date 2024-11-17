Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de üniversitede bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 yaralı /17 Kasım 2024 00:12

Çin'de üniversitede bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 yaralı

Çin'de bir meslek yüksekokulunda yaşanan bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, saldırıyla ilgili olarak Yixing bölge polisliğinden, yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olay yerinde yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği belirtilen açıklamada, zanlının söz konusu eylemi, "sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması" gerekçesiyle gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çin'in başkenti Pekin'de 28 Ekim'de bir ilkokul yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda da 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ekim başında ise Şanghay şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.
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