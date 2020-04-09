Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de Wuhan normale döndü derken salgın başka bir bölgede patladı /09 Nisan 2020 09:16

Çin'de Wuhan normale döndü derken salgın başka bir bölgede patladı

Coronavirüs salgınında Dünyanın gözü Çin'in Wuhan bölgesinde ama ancak Çin'in başka bir yerinde saldın patlak verdi.

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Uluslararası ajanslar Korona virüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan bölgesinde hayatın normale dönmeye başladığı şeklinde haberler geçiyor 

İnsanlar yavaş yavaş işlerine gitmeye başlarken sokaklar ototbüs ve metro duraklarında kalabalıklar görülmeye başlandı. 

Ancak Çin'in bir başka bölgesinde de salgının patladığı haberleri gelmeye başladı. Uluslararası ajansların Çin'den geçtiği haberlere göre  Rusya  ile kuzey sınırı  boyunca uzanan bir şehir olan Suifenhe, hükümet karantina uygulamasına başladı . 

Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken , bölge sakinlerine sadece üç günde bir ihtiyaçlar için dışarı çıkmalarına izin veriliyor. 

Karantina uygulamasının bölgede Rusya sınırından girenlerde  yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesi sebebiyle verildiği açıklandı 


Bu arada, salgının merkezi  Wuhan'da , son üç hafta içinde sadece üç yeni teyit edilmiş vaka bildirdi . 76 gün karantinada sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirde sınırlamalar kaldırılmıştı . Ancak yetkililer özellikle enfekte olanların cep telefonları aracılığı ile takip edildiğini duyurdular  
Resmi rakamlara göre  Wuhan'da 50.000'den fazla insan virüsü yakaladı ve 2.500'den fazla insan öldü.
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