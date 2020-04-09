Çin'de Wuhan normale döndü derken salgın başka bir bölgede patladı

Uluslararası ajanslar Korona virüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan bölgesinde hayatın normale dönmeye başladığı şeklinde haberler geçiyor





İnsanlar yavaş yavaş işlerine gitmeye başlarken sokaklar ototbüs ve metro duraklarında kalabalıklar görülmeye başlandı.





Ancak Çin'in bir başka bölgesinde de salgının patladığı haberleri gelmeye başladı. Uluslararası ajansların Çin'den geçtiği haberlere göre Rusya ile kuzey sınırı boyunca uzanan bir şehir olan Suifenhe, hükümet karantina uygulamasına başladı .





Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken , bölge sakinlerine sadece üç günde bir ihtiyaçlar için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.





Karantina uygulamasının bölgede Rusya sınırından girenlerde yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesi sebebiyle verildiği açıklandı









Bu arada, salgının merkezi Wuhan'da , son üç hafta içinde sadece üç yeni teyit edilmiş vaka bildirdi . 76 gün karantinada sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirde sınırlamalar kaldırılmıştı . Ancak yetkililer özellikle enfekte olanların cep telefonları aracılığı ile takip edildiğini duyurdular

Resmi rakamlara göre Wuhan'da 50.000'den fazla insan virüsü yakaladı ve 2.500'den fazla insan öldü.

