Çin'de 'yapay Ay' inşa edildi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Çin'de düşük yerçekimi koşullarını simüle eden 'yapay bir ay' inşa etti. Tesisin Çin'in gelecekteki ay görevlerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Çin'de düşük yerçekimi koşullarını simüle eden 'yapay bir ay' inşa etti. Tesisin Çin'in gelecekteki ay görevlerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.





Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Xuzhou kentindeki yapay ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak başlatılmasının beklendiğini söyledi.





Programı 'dünyada türünün ilk örneği' olarak nitelendiren Li, projeyle birlikte yerçekimi 'istendiği kadar kaybedilebileceği' için Ay simülasyonunu tamamen yeni bir düzeye taşıdığını söyledi.





Deney alanı, 60 cm çapında bir mini 'Ay' barındıran bir vakum odasından oluşuyor ve Dünya'daki yerçekiminin yaklaşık altıda biri kadar güçlü olduğu Ay gibi bir manyetik alan tarafından destekleniyor.











