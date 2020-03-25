Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de hayat normale dönüyor /25 Mart 2020 14:14

Çin'de hayat normale dönüyor

Koronavirüs sebebiyle tecrit edilen Çin'in Hubei vilayetinde karantina büyük ölçüde kaldırıldı. Hubei'de yaşayanlar yavaş yavaş artık dışarı çıkıyor.

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Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei vilayetinde, Vuhan şehri dışındaki bölgelerde Çarşamba gününden itibaren tecrit şartları gevşetildi. Bölgede yaşayanlar, sağlıklı olmaları ve bunu belgelemeleri durumunda artık evden çıkabiliyor.

Çinli yetkililerin verdiği bilgilere göre alınan tedbirler sonucunda Çin içinde yeni Koronavirüs vak'ası tespit edilmedi.

ÇİN'E DIŞARIDAN GELENLERDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ulusal Sağlık Komisyonu, sadece ülke dışından Çin'e gelen 47 kişide Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Çin'e ülke dışından gelen ve koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısının 474'e yükseldiği belirtildi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı da ülke dışındaki Çin vatandaşlarının büyük ölçüde ülkelerine geri döndüğü açıklamasını yaptı.

Çin makamları Çarşamba günü yaptığı açıklamada 3'ü Hubei vilayetinde olmak üzere 4 kişinin daha koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

VAK'A SAYISINDA GERİLEME

Yaklaşık 60 milyon kişinin yaşadığı Hubei vilayeti koronavirüs yüzünden iki aydan bu yana dış dünyadan tecrit edilmişti. 

Resmi rakamlara göre son haftalarda vilayette yeni vak'a sayısı büyük oranda geriledi.
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