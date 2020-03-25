Çin'de hayat normale dönüyor

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei vilayetinde, Vuhan şehri dışındaki bölgelerde Çarşamba gününden itibaren tecrit şartları gevşetildi. Bölgede yaşayanlar, sağlıklı olmaları ve bunu belgelemeleri durumunda artık evden çıkabiliyor.





Çinli yetkililerin verdiği bilgilere göre alınan tedbirler sonucunda Çin içinde yeni Koronavirüs vak'ası tespit edilmedi.





ÇİN'E DIŞARIDAN GELENLERDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ





Ulusal Sağlık Komisyonu, sadece ülke dışından Çin'e gelen 47 kişide Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Çin'e ülke dışından gelen ve koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısının 474'e yükseldiği belirtildi.





Çin Dışişleri Bakanlığı da ülke dışındaki Çin vatandaşlarının büyük ölçüde ülkelerine geri döndüğü açıklamasını yaptı.





Çin makamları Çarşamba günü yaptığı açıklamada 3'ü Hubei vilayetinde olmak üzere 4 kişinin daha koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.



