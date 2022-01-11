Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı? /11 Ocak 2022 08:47

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Koronavirüsü dünyaya yayan Çin’de bu kez "kanamalı" olarak bilinen ‘hemorajik ateş’ salgını endişesi yaşanıyor. Şien (Xi) kentinde, kemirgen hayvanlardan bulaşan hemorajik ateş vakaları son günlerde zirve yaptı. Çin’in Şien kenti kanamalı, yani "hemorajik ateş" salgını nedeniyle alarmda.

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Vakalar tırmanışa geçince kent yönetimi önlemleri artırdı. 16-60 yaş arasındaki kent sakinleri aşılanmaya çağrıldı.

Hemorajik ateş aşısı üç dozdan oluşuyor, ilk iki doz iki hafta arayla uygulanıyor. Üçüncü dozsa bir yıl sonra yapılıyor.

Hemorajik ateş hastalığına hantavirüs neden oluyor. Kemirgenlerin ısırığı ya da bu hayvanların temas ettiği gıda ve su ürünlerinden insanlara bulaşıyor.

İnsandan insana bulaşması ise ender görülüyor.

Şien'de koronavirüs vakalarında da artış var. Vakalar nedeniyle anaokulu, ilkokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara verildi.

Kent genelinde toplu test yapılması kararlaştırıldı. Kentten ayrılmak isteyenlerden negatif sonuçlu koronavirüs testi talep ediliyor.

KENT TAM KARANTİNADA, GIDA KITLIĞI YAŞANIYOR

Kente giriş çıkışlar 23 Aralık'tan bu yana yasak, Halk gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, Çin devletinin verdiği kısıtlı gıda ürünleri ile idare etmek zorunda kalıyorlar ama daha şimdiden bir karaborsa ortamı doğmuş durumda. İnsanlar teknolojik cihazlar ve sigara karşılığında gıda takas etmeye çalışıyor. 


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