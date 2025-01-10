Çin'de yeni salgın alarmı: Dünya tetikte!

Çin'de Aralık 2024'ten beri solunum yollarını etkileyen insan metapnömovirüsü (HMPV) de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında yaşanan artış salgın tehlikesine karşın alarm verilmesine sebep oldu. Oksijen seviyesinin düşmesi ciddi sorunlara yol açıyor.





Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre yaptığı açıklamada Aralık 2024'ten bu yana Çin'de HMPV de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonlarında keskin bir artış yaşandığını kaydetti.





VAKA SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR

Halktv'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, HMPV'de vaka sayılarının arttığını vurgulayarak, “Ülkede açık ara farkla en yaygın olan enfeksiyon grip ve bu oran gittikçe artıyor” dedi.





ÇOCUKLAR VE 65 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT

HMPV’nin özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehdit oluşturan bu solunum yolu enfeksiyonu olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Çin’in kuzeyinde insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarında yaşanan artış, dünya genelinde yeni bir salgın endişesine neden oldu. , belirtileri itibarıyla Covid-19’u hatırlatıyor. Çinli yetkililer bu artışı mevsimsel bir durum olarak değerlendirirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve hastanelerde artan yoğunluk, HMPV’nin etkileriyle ilgili tartışmaları da alevlendirdi” dedi.





'SALGIN TEHLİKESİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN'

Dünyanın yeni bir alarmın eşiğine geldiğini söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Virüs, özellikle ateş, soğuk algınlığı, öksürük, balgam çıkarma gibi semptomlarla başlıyor. Eğer zatürreye dönüşürse hırıltılı solunum ve oksijen seviyesinin düşmesi gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, kronik akciğer hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler bu virüsü daha ağır geçirme riski taşır” dedi.





'CİDDİ SOLUNUM GÜÇLÜKLERİNE NEDEN OLABİLİR'

Diğer solunu yolları virüsleri arasındaki farkları da anlatan Doç. Dr. Diktaş, HMPV'nin, genellikle Covid-19 ve influenza gibi diğer solunum yolu hastalıklarıyla karışabildiğine dikkat çekti. Bu hastalıkların birbirinden ayırt edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Diktaş "HMPV tanısı için PCR testleri ve hızlı solunum testleri kullanılır. Bu testler, doğru tanı konulmasını sağlar ve hastaların doğru tedavi sürecine yönlendirilmesine olanak tanır. HMPV’ninsemptomları, öksürük, burun akıntısı ve ateş gibi üst solunum yolu hastalıklarına benzerken, ileri vakalarda zatürreye dönüşebilir ve ciddi solunum güçlüklerine yol açabilir” değerlendirmesi yaptı.





HMPV'nin bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, yeni doğanlarda ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini fakat ölüm oranının çok düşük olduğunu belirten Harris, tedbir amaçlı maske takmayı, kapalı alanların havalandırılmasını ve el yıkamayı önerdi.





İlk olarak 2001 yılında ortaya çıkan HMPV, genellikle soğuk algınlığı semptomlarına neden oluyor. Ancak bronşit, bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi semptomlar da ortaya çıkabiliyor.





Öyle ki hastalarda nefes darlığı, şiddetli öksürük veya hırıltı dahi görülebiliyor.





CDC'ye göre en sık görülen semptomlar ateş, öksürük, tıkanıklık ve nefes darlığı.





AŞISI VE ÖZEL BİR TEDAVİSİ YOK

Hastalığın aşısı veya özel tedavisi yoktur. Bu virüsten etkilenen vatandaşlara uzmanlar "Dinlenin, sıvı alın, başkalarına bulaştırmamaya çalışın." tavsiyesinde bulunuyor.





Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin ardından Çin'de son günlerde görülen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin konuştu.





'İYİ İZLENMESİ GEREK'

Çin'de insan metapnömovirüsü vakalarının artığını ve hastanelerde yoğunluk yaşandığı haberlerinin doğruluğunun belirsiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, hastalığın iyi izlenmesi gerektiğini belirterek "İnsan metapnömovirüsü, 2001'den beri bildiğimiz bir virüs. İnsanlarda özellikle üst solunum enfeksiyonlarına neden oluyor. Bunlar daha çok soğuk algınlığı ve nezle gibi enfeksiyonlardır. Alt solunum yollarında da bronşit gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bazen de ağır zatürreler de belirebilir. Son zamanlarda medyada; Çin'de insan metapnömovirüsü ile ilgili çok sayıda vaka görüldüğü, hastanelerde izdiham ve yığılma olduğuna dair haberler görüyorum." dedi. Özlü, Çin'den hastalıkla ve vaka sayıları, durumlarıyla ilgili ayrıntılı açıklama beklediklerini söyledi. Özlü, Dünya Sağlık Örgütü’nden de konuyla ilgili bir uyarı yapılmamasına dikkat çekti.





Çin'in Wuhan kentinde 17 Kasım 2019 başlayan Covid salgını sebebiyle dünyada 6.839.960 kişi yaşamını yitirmişti